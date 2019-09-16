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«Почему я похожа на мужика?»: Вилкова критично отозвалась о своем фото

35-летняя актриса поделилась снимком со съемок фильма «Последний богатырь».

«Почему я похожа на мужика?»: Вилкова критично отозвалась о своем фото
Екатерина Вилкова. фото: globallookpress.com

Екатерина Вилкова обладает необычной и очень эффектной внешностью. Она играет в театре и снимается в кино. За 14 лет своей актерской карьеры девушка снялась в более чем 50 кинолентах. Одна из самых запоминающихся ее ролей — в сериале «Отель Элеон». Также она сыграла колдунью Варвару в фильме компании Дисней «Последний богатырь». На днях артистка вспомнила о съемках в этой картине.

В соцсети Вилкова поделилась снимком, который был сделан на съемочной площадке. Она позирует в кадре в костюме своего персонажа, — с ярким макияжем и длинной косой. Актриса улыбается, обнимая Милу Сивацкую, которая исполнила роль Василисы Премудрой. Она тоже улыбается во все 32 зуба, практически зажмурившись. Как ни странно, Екатерина проявила самокритику по отношению к себе. Ей не совсем понравилось, как она выглядит в кадре.

«Мила, ну ладно у тебя тут что-то с лицом… но почему я похожа на мужика с косой?!» — возмутилась с иронией актриса.

К слову, коллега ответила Вилковой. «Катя, я тебя вообще пощадила и выбрала фотку, где ты норм, а не я…. на других вообще…», — написала Сивацкая. А вот поклонникам снимок понравился. Они отметили, что девушки на самом деле настоящие красотки. «Нормальные вы тут, не придирайтесь», «Да неееее, вы что, какой мужик, не наговаривайте», «Обе красотки! И с лицом все хорошо!», «А что, мужик с косой мне нрав, я бы за него вышла замуж», — прокомментировали пост подписчики.

Стоит добавить, что ранее появилась информация, что начались съемки второй части фильма. Премьера картины «Последний богатырь: Корень зла» запланирована на 18 февраля 2020 года. Зрители вновь увидят полюбившихся героев и новые уголки сказочного Белогорья.

А вы ждете премьеру второй части сказочного фильма?

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Екатерина ВилковаЗвездный стильновый имиджФильм "Последний богатырь"

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«Почему я похожа на мужика?»: Вилкова критично отозвалась о своем фото
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