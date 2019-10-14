Режиссер сериала «Холодные берега»: «Катя Вилкова приходила на съемки с температурой»

С понедельника по четверг на телеканале «Россия 1» в 21:00 будет выходить новый детективный сериал. Его уже окрестили «Настоящим детективом» по-русски, по ассоциации с нашумевшим проектом с Мэтью Макконахи.

Все таинственно, непонятно, страшно и запутанно – именно так можно охарактеризовать события, которые будут происходить с героями сериала «Холодные берега», которых сыграли Кирилл Сафонов, Сергей Пускепалис, Екатерина Вилкова и другие знаменитые актеры.

Что же отличает сериал от десятков других детективов? Ведь жанр популярный, проектов запускается множество. Не рискуют ли создатели затеряться среди других претендентов на зрительское внимание? Об этом корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко поговорила с режиссером проекта Сергеем Комаровым.

— Сроки съемок были обычными – порядка трех месяцев. Но сами съемки были очень тяжелыми. История зимняя, много зимней натуры, мы за этой натурой ездили в Рыбинск – город в Ярославской области. Там очень интересная фактура. Мы тот самый неназваный город, в котором происходят события, нашли именно в Рыбинске и частично в Подмосковье.

Было очень много зимы, очень много холода… У нас места преступлений были на берегах водоемов и так далее. Актеры и группа проявляли просто чудеса героизма – вот в этом плане было очень тяжело. Просто физически тяжело.

— Судя по трейлеру, вам удалось добиться такой леденящей картинки. Что еще отличает ваш сериал от других?

— У нас личная драма главной героини прочно, и мы надеемся, гармонично, вписана в детективную линию. Алина не просто следователь на работе, а дома — женщина, у которой какие-то свои дела. У нас все туго переплетено. Нам эта особенность очень нравится, и мы надеемся, что зритель тоже это оценит.

С Катей Вилковой, которая сыграла Алину, я работал первый раз и очень рад, что это случилось. Потому что Катя – суперпрофессионал. При всей своей хрупкости и женственности, она очень сильная. Я сейчас даже оставляю за скобками ее актерский профессионализм и говорю о силе ее человеческой натуры.

Она , выходила на площадку и показывала полнейшую отдачу. Профессионализм высшей пробы. И вообще я доволен кастингом во всех отношениях и, думаю, зрителю тоже все понравится.

— У вас такой звездный первый состав и каждый со своим характером. Какая атмосфера была на съемочной площадке?

— Актеры у нас не просто звездные. Каждый из них большой профессионал, и каждый может предложить свое решение сцены, свое видение. Я всегда это приветствую на площадке, хоть иногда приходится и сказать «нет».

С ними было очень интересно. До этого я уже работал с Сергеем Пускепалисом – проект тоже выйдет в этом сезоне («Журавль в небе»). Я работал с Кириллом Сафоновым в проекте «Эти глаза напротив».

Я заранее знал, что с Кириллом мы будем спорить – он уже попробовал себя как режиссер, сняв очень интересный короткий метр. Но так как мы уже работали вместе, то можем себе позволить и поспорить и найти общее решение.

— А насколько вы довольны результатом этой работы? Ведь этот проект кардинально отличается от всего, что вы делали до этого.

— Это первый триллер, который я снимал. Когда-то для НТВ по моему сценарию снималась криминальная драма – но это совсем другое кино. А здесь первый детектив такой, с триллером… Это было первый раз и поэтому я с большим интересом согласился на эту работу.

Для меня это – открытие жанра, поэтому для меня эта работа очень важна. Это ведь и триллер, и детектив, и романтическая линия героини, и драма. Мне было интересно готовить это блюдо. И я с волнением жду эфира и реакции зрителей.

— Приоткройте завесу тайны: в сериале открытый финал? Есть ли возможность продлить сериал на второй сезон?

— История, которую мы сейчас покажем, будет закрыта; зритель получит ответы на все вопросы. Но мы все же проговаривали возможность второго сезона и такая возможность есть. Рассказывать не стану, конечно. В общем, берите друзей, родных, усаживайтесь поудобнее и смотрите.

О чем сериал (осторожно, спойлеры!)

В небольшом городке орудует маньяк. Под ударом молодые красивые женщины. Жертв находят на берегу реки, девушки изуродованы и задушены.

Конечно, «на ушах» стоит вся полиция, тем более что пропала Мария, жена Марка Воронцова (Кирилл Сафонов), богатея и человека со связями. Марию найти не удалось, но зато Марк и следователь Алина (Екатерина Вилкова), дочь Бориса Новинского (Сергей Пускепалис), сумели влюбиться и создать семью.

Но через 4 года Марк, будучи в командировке, вдруг видит женщину, которая практически неотличима от его исчезнувшей жены. Он бросает все ради незнакомки.

Обычная семейная драма, скажете вы? А вот и нет. Все эти личностные передряги меркнут перед тем, что внезапно возвращается маньяк, который в последние годы никак не давал о себе знать. Алина вновь берется за это дело. И, кажется, ниточка уже у нее в руках. Но лучше бы она за нее не тянула…

А вы будете смотреть с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале «Россия 1» премьеру сериала «Холодные берега»?