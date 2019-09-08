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Кирилл Сафонов рассказал, как тяжело мужчине в «декрете»

46-летний актер в одиночестве справляется с режущимися зубками ребенка, пока Саша Савельева строит сольную карьеру.

Кирилл Сафонов рассказал, как тяжело мужчине в «декрете»
https://www.instagram.com/kirill_safonov/

Не шутил актер, когда говорил, что будет во всем помогать Саше с ребенком… Кирилл не просто встает к сыну по ночам и сам меняет памперсы, но и взял декретный отпуск.

Актер позволил любимой строить карьеру и заниматься собственным сольным проектом.

«Подняться в небо — вот работа. Уложить спать ребенка с режущимися зубами — вот это труд!» — заметил Кирилл, а также поставил любимый хештег всех мамочек «я же мать», заменив его на «я же бать».

Подписчики порадовались за Савельеву, что у нее такой любящий и заботливый муж. Певица же не просто объявила недавно о выходе из декрета, но и в рекордно короткие сроки вернула прежние формы. На то, чтобы сбросить набранные за беременность десять килограммов, ей понадобилось меньше трех месяцев.

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дети звездЗвездные детиКирилл СафоновЛеон СавельевСаша Савельева

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Кирилл Сафонов рассказал, как тяжело мужчине в «декрете»
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