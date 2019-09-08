Кирилл Сафонов рассказал, как тяжело мужчине в «декрете»

Не шутил актер, когда говорил, что будет во всем помогать Саше с ребенком… Кирилл не просто встает к сыну по ночам и сам меняет памперсы, но и взял декретный отпуск.

Актер позволил любимой строить карьеру и заниматься собственным сольным проектом.

«Подняться в небо — вот работа. Уложить спать ребенка с режущимися зубами — вот это труд!» — заметил Кирилл, а также поставил любимый хештег всех мамочек «я же мать», заменив его на «я же бать».

больше по теме Савельева вслед за Ходченковой не побоялась показать, как выглядит без грима Поклонники восхитились природной красотой певицы.

Подписчики порадовались за Савельеву, что у нее такой любящий и заботливый муж. Певица же не просто объявила недавно о выходе из декрета, но и в рекордно короткие сроки вернула прежние формы. На то, чтобы сбросить набранные за беременность десять килограммов, ей понадобилось меньше трех месяцев.