Кирилл Сафонов рассказал, как тяжело мужчине в «декрете»

Не шутил актер, когда говорил, что будет во всем помогать Саше с ребенком… Кирилл не просто встает к сыну по ночам и сам меняет памперсы, но и взял декретный отпуск.
Актер позволил любимой строить карьеру и заниматься собственным сольным проектом.
«Подняться в небо — вот работа. Уложить спать ребенка с режущимися зубами — вот это труд!» — заметил Кирилл, а также поставил любимый хештег всех мамочек «я же мать», заменив его на «я же бать».
Подписчики порадовались за Савельеву, что у нее такой любящий и заботливый муж. Певица же не просто объявила недавно о выходе из декрета, но и в рекордно короткие сроки вернула прежние формы. На то, чтобы сбросить набранные за беременность десять килограммов, ей понадобилось меньше трех месяцев.