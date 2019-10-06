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Возлюбленная Козловского появится в его фильме «Карамора»

Звезда картины «Тренер» — режиссер ленты о династии Романовых.

Возлюбленная Козловского появится в его фильме «Карамора»
Данила Козловский Фото: globallookpress.com

В столице проходит масштабный фестиваль Comic Con Russia. На его площадке Федор Бондарчук уже представил новую картину «Вторжение». На том же фестивале о своей работе рассказал Данила Козловский. Он познакомил поклонников кино с фантастической картиной «Карамора», которая расскажет о связи династии Романовых с орденом вампиров.

Козловский сыграет в фильме главную роль, а также выступит режиссером ленты. Ранее режиссерское кресло занимал Илья Найшуллер. Но в один момент в проекте произошли кадровые изменения, по какой причине – неизвестно.

По информации портала «Вокруг-ТВ», в картине зрители увидят Андрея Смолякова, Филиппа Янковского, а также возлюбленную Козловского Ольгу Зуеву. Говоря о проекте, звезда фильма «Легенда №17» отметил, что съемочный процесс только начался, а прежний сценарий серьезно переделали (раньше планировали сделать сериал). Картина выйдет на экран лишь в конце будущего года.

Напомним, Данила Козловский уже не первый раз занимает кресло режиссера. В этом амплуа он дебютировал в фильме «Тренер», где также сыграл главную роль.

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Возлюбленная Козловского появится в его фильме «Карамора»
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