КИНО

Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС

Картина выйдет на экраны в октябре 2020 года.

Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС
Данила Козловский покажет зрителю свое видение трагедии на Чернобыльской АЭС. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС. В картине он выступил в качестве режиссера и исполнителя главной роли. Рабочее название проекта — «Когда падали аисты». В картине снялась также Оксана Акиньшина.

Как передает «РИА Новости», съемки фильма проходили на атомной станции в Курчатове, а также в павильонах в Москве, Венгрии и Хорватии. Выход картины запланирован на октябрь 2020 года.

Любопытно, что недавно в Америке вышел мини-сериал «Чернобыль», снятый телесетью НВО, подарившей миру «Игру престолов». Зрители из стран СНГ подвергли этот проект критике из-за «жонглирования» фактами. Возможно, что фильм Козловского — это наш ответ Чемберлену. Добавим, что проект получил финансовую поддержку от Фонда Кино.

Кстати, несколько месяцев назад возлюбленная Данилы Козловского Ольга Зуева намекнула на брак с актером.

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«Когда падали аисты»Данила КозловскийОксана АкиньшинаРавшана КурковаСериал "Чернобыль"трагедия в Чернобыле

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Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС
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