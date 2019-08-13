Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС

Картина выйдет на экраны в октябре 2020 года.

Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС. В картине он выступил в качестве режиссера и исполнителя главной роли. Рабочее название проекта — «Когда падали аисты». В картине снялась также Оксана Акиньшина.

Как передает «РИА Новости», съемки фильма проходили на атомной станции в Курчатове, а также в павильонах в Москве, Венгрии и Хорватии. Выход картины запланирован на октябрь 2020 года.

Любопытно, что недавно в Америке вышел мини-сериал «Чернобыль», снятый телесетью НВО, подарившей миру «Игру престолов». Зрители из стран СНГ подвергли этот проект критике из-за «жонглирования» фактами. Возможно, что фильм Козловского — это наш ответ Чемберлену. Добавим, что проект получил финансовую поддержку от Фонда Кино.

Кстати, несколько месяцев назад возлюбленная Данилы Козловского Ольга Зуева намекнула на брак с актером.

А вы уже хотите увидеть новое творение Козловского?