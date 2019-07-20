Козловский рассказал, как проехал с пустым баком 40 километров

Данила Козловский редко публикует в Instagram личные снимки и ролики. В основном публикации артиста связаны со съемками в кино и телепроектами. В этот раз актер решил сделать исключение и поделился видео из поездки в Подмосковье. Козловский рассказал, что по счастливой случайности ему удалось доехать до места назначения практически с пустым баком и не опоздать на встречу.

«На пустом баке 40 км и успеть – бесценно», – написал актер в профиле.

«Ну, у вас и нервы!»; «Главное, чтобы бензонасос не сгорел», – прокомментировали видео подписчики.

Козловский не уточнил, куда конкретно он ехал, но подписчики предположили, что актер торопился на съемки.

Напомним, в июне стало известно, что Данила Козловский приступил к работе над фильмом о катастрофе в Чернобыле «Пока падали аисты». Он стал режиссером этого проекта. В ленте снимутся такие российские актеры, как Равшана Куркова, Оксана Акиньшина, Николай Козак.