Данила Козловский снимет фильм про вампиров в царской России

И сам сыграет в нем главную роль.

Отечественный фильм про вампиров «Карамора» запланирован к выходу в кинотеатрах на 19 ноября 2020 года. Об этом сообщает сайт «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на кинокомпанию «Централ Партнершип». Главную роль в картине исполнит Данила Козловский, он же займет кресло режиссера.

О сюжете предварительно известно следующее. События развернутся в начале двадцатого века. Герой фильма открывает тайну, что Россией на самом деле правят вампиры. Эти же чудовища убивают возлюбленную главного персонажа, поэтому он объявил им войну, а вместе с ними — и всему государству. Действия мужчины провоцируют свержение самодержавия и революцию в стране.

Добавим, что вначале «Карамора» должен был быть телесериалом, но теперь продюсеры изменили проект на полнометражный фильм. Вместе с ним Козловский представит в 2020 году драму «Когда падали аисты». Также он снимется в главной роли биографической картины «Девятаев».

Пойдете в кино на русский фильм про вампиров?