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«Не ной»: Козловский отчитал Боярскую за жалобы на недосып

Ранее супруга Максима Матвеева рассказала о том, что из-за плотного графика она практически забыла о нормальном сне и отдыхе.

«Не ной»: Козловский отчитал Боярскую за жалобы на недосып
Елизавета Боярская (Фото: Globallookpress.com)

Данила Козловский не оставил без внимания свежий пост Елизаветы Боярской. Актер отчитал супругу Максима Матвеева за жалобы на усталость и недосып. Возлюбленный модели Ольги Зуевой припомнил знаменитости о том, что именно она выбрала для себя такую профессию, отдав предпочтение актерской стезе.

«Терпи и не ной. Хотела, получи!!» — обратился к Елизавете Козловский.

«Молчу!» — примирительно ответила на слова Данилы артистка.

Ранее супруга Максима Матвеева посетовала на то, что из-за напряженного графика она едва находит время на отдых. Девушка мечтает выспаться, оказавшись в своей постели, а не в поезде или самолете.

«Ночной самолет, спектакль, ночной поезд, спектакль, ночной самолет, ранняя смена… Прыгнула в сапсан, вечером спектакль, потом ночной поезд и опять на съемочную площадку. Горячая неделька», — отметила Боярская, добавив, что ей никак не удается выспаться всего за 4-5 часов.

Возлюбленную Максима Матвеева поддержал Сергей Безруков, по словам которого, он Звзедные детипрекрасно понимает о чем говорит Елизавета.

«Сил и терпения!!! Сочувствую и понимаю», — заверил актер.

Напомним, что в декабре Елизавета Боярская во второй раз стала мамой. Вместе с Максимом Матвеевым знаменитость воспитывает: 7-летнего Андрея и десятимесячного Григория.

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Данила Козловскийдети звездЕлизавета БоярскаяЗвездные детиМаксим Матвеев
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«Не ной»: Козловский отчитал Боярскую за жалобы на недосып
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