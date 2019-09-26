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Эмилии Кларк не отдали на память парик Дейенерис

Об этом британская актриса рассказала журналистам на красной дорожке премии «Эмми».

Эмилии Кларк не отдали на память парик Дейенерис
Кадр из финального сезона «Игры престолов» (2019)

Накануне в США состоялась церемония вручения премии «Эмми». Сразу в нескольких номинациях был представлен финальный сезон культового сериала производства HBO «Игра престолов».

На красной ковровой дорожке журналистам удалось пообщаться с некоторыми из актеров саги о противостоянии пяти королей, одна из них – исполнительница роли Дейенерис Таргариен Эмилия Кларк. Оказывается, звезда картины «Терминатор: Генезис» уже более года не может получить знаменитый парик своей героини, пишет интернет-издание MTV.com.

Поклонники «Игры престолов» знают, что один из важных элементов образа матери драконов – белокурые волосы. За все время съемок команда сериала использовала несколько париков, один из них актриса просила взять на память. Ей разрешили оставить трофей себе, однако до сих пор так и не отдали.

«Я так и не увидела свой парик. Мы завершили шоу полтора года назад», — рассказала Кларк.

Напомним, Эмилия претендовала на награду «Эмми» в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале», но ушла с церемонии с пустыми руками. Однако финальный сезон «Игры престолов» получил заветную статуэтку как лучший драматический сериал.

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Тэги:

"Игра Престолов - 8"«Игра престолов»Дейенерис Таргариенпарикпремия "Эмми"Эмилия Кларк
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Эмилии Кларк не отдали на память парик Дейенерис
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