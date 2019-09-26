Эмилии Кларк не отдали на память парик Дейенерис

Об этом британская актриса рассказала журналистам на красной дорожке премии «Эмми».

Накануне в США состоялась церемония вручения премии «Эмми». Сразу в нескольких номинациях был представлен финальный сезон культового сериала производства HBO «Игра престолов».

больше по теме Эмилия Кларк прилетела в Индию с женой Кита Харрингтона Как оказалось, Эмилия и Роуз Лесли уже давно дружат.

На красной ковровой дорожке журналистам удалось пообщаться с некоторыми из актеров саги о противостоянии пяти королей, одна из них – исполнительница роли Дейенерис Таргариен Эмилия Кларк. Оказывается, звезда картины «Терминатор: Генезис» уже более года не может получить знаменитый парик своей героини, пишет интернет-издание MTV.com.

Поклонники «Игры престолов» знают, что один из важных элементов образа матери драконов – белокурые волосы. За все время съемок команда сериала использовала несколько париков, один из них актриса просила взять на память. Ей разрешили оставить трофей себе, однако до сих пор так и не отдали.

«Я так и не увидела свой парик. Мы завершили шоу полтора года назад», — рассказала Кларк.

Напомним, Эмилия претендовала на награду «Эмми» в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале», но ушла с церемонии с пустыми руками. Однако финальный сезон «Игры престолов» получил заветную статуэтку как лучший драматический сериал.