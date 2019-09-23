Эмилия Кларк выбрала для «Эмми» платье с откровенным верхом

Сыгравшая Дейнерис Таргариен в культовой саге «Игра Престолов» Эмилия Кларк произвела фурор своим нарядом на завершившейся накануне премии «Эмми». Актриса появилась на публике в чернильного цвета платье с максимально откровенным верхом. Как стало известно, 32-летняя актриса предпочла наряд от Valentino – платье в пол компенсировало не очень высокий рост Эмилии. Особое внимание к себе привлек очень глубокий вырез, частично демонстрирующий окружающим грудь звезды.

На талии Кларк сделала особый акцент с помощью специального пояса. Эксперты отметили достаточно лаконичный крой и отсутствие украшений на подоле. Прической для Кларк стали выпрямленные распущенные волосы.

На странице в Instagram актриса поблагодарила свою команду за проделанную работу и отметила, что является самой огненной женщиной на мероприятии. Всего же на главной кинопремии года собрались десятки знаменитостей – от Ким Кардашьян до Кэтрин Зета-Джонс.