Звездный стиль

Эмилия Кларк выбрала для «Эмми» платье с откровенным верхом

Звезда «Игры Престолов» появилась на красной дорожке в стильном наряде от Valentino.

Эмилия Кларк выбрала для «Эмми» платье с откровенным верхом
Эмилия Кларк/Фото: Steve Granitz/WireImage/gettyimage.com

Сыгравшая Дейнерис Таргариен в культовой саге «Игра Престолов» Эмилия Кларк произвела фурор своим нарядом на завершившейся накануне премии «Эмми». Актриса появилась на публике в чернильного цвета платье с максимально откровенным верхом. Как стало известно, 32-летняя актриса предпочла наряд от Valentino – платье в пол компенсировало не очень высокий рост Эмилии. Особое внимание к себе привлек очень глубокий вырез, частично демонстрирующий окружающим грудь звезды.

На талии Кларк сделала особый акцент с помощью специального пояса. Эксперты отметили достаточно лаконичный крой и отсутствие украшений на подоле. Прической для Кларк стали выпрямленные распущенные волосы.

На странице в Instagram актриса поблагодарила свою команду за проделанную работу и отметила, что является самой огненной женщиной на мероприятии. Всего же на главной кинопремии года собрались десятки знаменитостей – от Ким Кардашьян до Кэтрин Зета-Джонс.

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"Игра Престолов"звездный образЗвездный стильзвездымода и стильплатьепремия "Эмми"Эмилия Кларк
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Эмилия Кларк выбрала для «Эмми» платье с откровенным верхом
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