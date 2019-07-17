«Игра престолов» побила рекорд по числу номинаций на «Эмми»

Сериал «Игра престолов» уверенно завоевывает не только сердца миллионов поклонников по всему миру, но и строгих экспертов, профессионалов в области кинематографии. Иначе чем можно объяснить оглушительный успех саги еще на стадии объявления номинантов престижной премии «Эмми».

Как сообщает издание Associated Press, «Игры» стаи сериалом, побившим в этом году абсолютный рекорд по количеству номинаций – их в копилке фильма аж 32. Среди множества номинаций, заветную статуэтку может получить, например, Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу, в номинации «Лучший актер в драматическом сериале».

По информации «Газеты.ру», культовый сериал побил рекорд другого многосерийного фильма «Полиция Нью-Йорка», установленный 25 лет назад. Получится ли у нынешнего рекордсмена воплотить номинации в реальные награды, будет известно 22 сентября, когда состоится официальнее объявление победителей.

Кстати, фанаты сериала отказываются верить, что завершившийся сериал — окончательный конец. Сеть переполнена слухами о возможных съемках приквела саги. По одной версии новый сериал получит название «Кровавая луна» и будет рассказывать о событиях, разворачивающихся за восемь тысяч лет до войны пяти королей. Другие уверены, что сериал назовут «Длинная ночь». НВО пока не подтвердило ни одну из предложенных версий.