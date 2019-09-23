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Лучшие из лучших: сериалы «Игра престолов» и «Чернобыль» стали триумфаторами Emmy

Церемония вручения наград американской телевизионной премии прошла минувшей ночью в Лос-Анджелесе.

Лучшие из лучших: сериалы «Игра престолов» и «Чернобыль» стали триумфаторами Emmy
"Игра престолов", кадр из фильма, скриншот.

Многосерийные фильмы «Чернобыль» и «Игра престолов» награждены телевизионной премией Emmy, передает Fox.

Оба сериала проходили в конкурсе телеакадемии сразу по нескольким номинациям. «Игра престолов» (финальный сезон) — по 32-м пунктам, «Чернобыль» — по 19-ти.

В итоге телесага «Игра престолов» была признана лучшим драматическим сериалом года.

А «Чернобыль» стал лидером по версии Emmy в 3-х номинациях. Он был признан лучшим среди мини-сериалов, а также отдельными статуэтками обзавелись режиссер и сценарист проекта. То есть премии получили Йохан Ренк и Крэйг Мэйзин соответственно.

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Лучшие из лучших: сериалы «Игра престолов» и «Чернобыль» стали триумфаторами Emmy
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