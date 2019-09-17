«Игра престолов» завоевала десять статуэток «Эмми»

Киносага «Игра престолов» победила в 10 номинациях «Эмми» в категории Creative Arts. На днях жюри престижного телевизионного конкурса изучило всех претендентов по техническим категориям. «Игра престолов» была представлена сразу в 32 категориях. Выиграть статуэтку проекту удалось в 10 случаях из 17. Эксперты отметили превосходную визуальную составляющую саги, точность костюмов и качество звука. Таким образом, всем полюбившийся сериал вновь стал лидером премии – подобная тенденция наблюдается на «Эмми» в течение 7 лет.

ABC News отмечает, что представленный каналом National Geographic спортивный фильм «Фри-Соло» также стал своеобразным рекордсменом мероприятия, забрав все семь статуэток из семи возможных. Набирающий же популярность в России юмористический сериал «Удивительная миссис Мейзел» также продемонстрировал стопроцентный результат – 6 побед в 6 номинациях.

Тем временем буквально на днях «Игра престолов» уступила четвертым «Мстителям» по числу наград Saturn Awards. Сериал сумел победить в четырех номинациях против шести побед комиксной саги.