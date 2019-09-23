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Собчак снимется в сериале Богомолова про «ангарского маньяка»

Помимо телеведущей в списке актеров значатся еще несколько знаменитых лиц.

Собчак снимется в сериале Богомолова про «ангарского маньяка»
Ксения Собчак/Фото: https://www.instagram.com/p/B2o6ifKgzPz/

Ксения Собчак появится в новом сериале своего супруга Константина Богомолова про «ангарского маньяка». Участие телеведущей в съемках «Хорошего человека» анонсировал видеосервис Start, который и заказал производство киноленты. Кого именно там сыграет Ксения Анатольевна, пока неизвестно, но наравне с ней участие будут принимать и такие достаточно известные актеры, как Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Александр Семчев. Главные же роли сыграют Никита Ефремов и Юлия Снигирь.

По сюжету, в маленький городок Рубежный приезжает столичный следователь Евгения Ключевская (ее-то и играет Снигирь). Правоохранитель должна будет проверить, действительно ли в населенном пункте проживает серийный убийца. Помимо поиска обвиняемого Ключевской предстоит разобраться в перипетиях между жителями города – каждый из них что-то скрывает.

Сам Богомолов называл свою работу психологическим триллером. Когда именно состоится старт показа, пока неизвестно.

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Собчак снимется в сериале Богомолова про «ангарского маньяка»
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