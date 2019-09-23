Собчак снимется в сериале Богомолова про «ангарского маньяка»

Ксения Собчак появится в новом сериале своего супруга Константина Богомолова про «ангарского маньяка». Участие телеведущей в съемках «Хорошего человека» анонсировал видеосервис Start, который и заказал производство киноленты. Кого именно там сыграет Ксения Анатольевна, пока неизвестно, но наравне с ней участие будут принимать и такие достаточно известные актеры, как Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Александр Семчев. Главные же роли сыграют Никита Ефремов и Юлия Снигирь.

По сюжету, в маленький городок Рубежный приезжает столичный следователь Евгения Ключевская (ее-то и играет Снигирь). Правоохранитель должна будет проверить, действительно ли в населенном пункте проживает серийный убийца. Помимо поиска обвиняемого Ключевской предстоит разобраться в перипетиях между жителями города – каждый из них что-то скрывает.

Сам Богомолов называл свою работу психологическим триллером. Когда именно состоится старт показа, пока неизвестно.