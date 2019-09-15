НОВОСТИ

Накануне свадьбы Константин Богомолов напал на журналистов НТВ

Представители прессы задавали режиссеру неудобные вопросы.

Накануне свадьбы Константин Богомолов напал на журналистов НТВ
Константин Богомолов не сдержался и дал волю гневу. Фото: АГН Москва/Global Look Press

Жених самой громкой свадьбы 2019 года Константин Богомолов за день до бракосочетания отметился потасовкой. В коридоре Останкино 44-летний режиссер набросился на журналистов НТВ, которые пристали к нему с неудобными вопросами. Корреспонденты телеканала задали мужчине вопрос: сможет ли он финансово потянуть запросы светской львицы Ксении Собчак?»

«Вы плохо пахните, отойдите», — сказал Богомолов представителям прессы, а потом пообещал разбить им камеру, если они не выполнят его требование.

Константин Богомолов
Константин Богомолов напал на оператора НТВ. Стоп-кадр из передачи «Звезды сошлись» канала НТВ.

В итоге, назойливые журналисты все-таки вывели театрального деятеля из себя. Он бросился на оператора и сказ отнимать у него съемочную аппаратуру. Видео об этом происшествии показали в передаче «Звезды сошлись» на НТВ. Актеры в студии, обсуждавшие громкую свадьбу, вспомнили, что предыдущий муж Собчак — Максим Виторган — тоже страдал от подобных вопросов, но никогда не позволял себе нападать на журналистов. Выходку режиссера объяснили тем, что он просто не привык к такому количеству внимания к своей персоне.

Напомним, свадьба Собчак и Богомолова прошла в пятницу, 13 сентября. Молодые устроили из торжества эпатажное шоу. В частности, в ЗАГС они приехали на катафалке.

Как вы считаете, правильно ли поступил режиссер, или ему все-таки лучше было сдержаться?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Константин БогомоловКсения Собчак и Константин БогомоловнападениеНТВСвадьба Собчак и Богомолова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Накануне свадьбы Константин Богомолов напал на журналистов НТВ
Интересно?
Поделись с друзьями: