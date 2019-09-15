Накануне свадьбы Константин Богомолов напал на журналистов НТВ

Жених самой громкой свадьбы 2019 года Константин Богомолов за день до бракосочетания отметился потасовкой. В коридоре Останкино 44-летний режиссер набросился на журналистов НТВ, которые пристали к нему с неудобными вопросами. Корреспонденты телеканала задали мужчине вопрос: сможет ли он финансово потянуть запросы светской львицы Ксении Собчак?»

«Вы плохо пахните, отойдите», — сказал Богомолов представителям прессы, а потом пообещал разбить им камеру, если они не выполнят его требование.

В итоге, назойливые журналисты все-таки вывели театрального деятеля из себя. Он бросился на оператора и сказ отнимать у него съемочную аппаратуру. Видео об этом происшествии показали в передаче «Звезды сошлись» на НТВ. Актеры в студии, обсуждавшие громкую свадьбу, вспомнили, что предыдущий муж Собчак — Максим Виторган — тоже страдал от подобных вопросов, но никогда не позволял себе нападать на журналистов. Выходку режиссера объяснили тем, что он просто не привык к такому количеству внимания к своей персоне.

Напомним, свадьба Собчак и Богомолова прошла в пятницу, 13 сентября. Молодые устроили из торжества эпатажное шоу. В частности, в ЗАГС они приехали на катафалке.

Как вы считаете, правильно ли поступил режиссер, или ему все-таки лучше было сдержаться?