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Константина Богомолова просят отлучить от церкви за «богохульный» спектакль

С инициативой выступило «Национально-консервативное движение». Напомним, что режиссер принял православие перед браком с Ксенией Собчак.

Константина Богомолова просят отлучить от церкви за «богохульный» спектакль
Константин Богомолов может не задержаться в православии. Фото: АГН Москва/Global Look Press

Новоиспеченного мужа Ксении Собчак, режиссера Константина Богомолова, несмотря на говорящую фамилию, просят отлучить от церкви. Поводом стал его спектакль «Идеальный муж. Комедия», который уже несколько лет ставится в Московском художественном театре имени Чехова. Активисты «Национально-консервативного движения» написали открытое письмо Патриарху Кириллу, с просьбой изгнать режиссера из лона Русской Православной Церкви, если тот не предпримет никаких действий, чтобы снять «богохульную» комедию из репертуара МХТ (сам Богомолов недавно назначен худруком Московского драматического театра на Малой Бронной), или хотя бы не внесет в постановку соответствующие изменения.

Активисты перечислили моменты, за которые считают спектакль богохульным: под потолком голая женщина изображает распятие, православный священник показан гомосексуалистом, крестом орудуют в качестве штопора и прочее. При этом авторы письма упоминают, что режиссер снимает некий «полупорнографический» сериал.

Напомним, во перед своей громкой свадьбой в пятницу, 13 сентября. Константин Богомолов обвенчался с Ксенией Собчак в храме. Перед этим он специально принял православие, а значит и раскаялся в прежних греховных поступках. Теперь же недовольные его творчеством верующие хотят, чтобы режиссера отлучили от церкви.

«Православная общественность имеет все основания не верить в искренность покаяния режиссёра Константина Богомолова, перед его венчанием с Ксенией Собчак», — говорится в открытом письме.

Реакция официальных представителей церкви на это послание пока неизвестна.

А вы согласны с позицией активистов НКД?

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Константина Богомолова просят отлучить от церкви за «богохульный» спектакль
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