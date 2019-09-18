Ксения Собчак сыграет роль первого плана в фильме-ограблении

Ксения Собчак планирует продолжить актерскую деятельность. Телеведущую можно будет увидеть на экранах в художественной картине «Номер один».

В фильме-ограблении светская львица исполнит одну из главных ролей. На съемочной площадке ей составят компанию такие известные артисты, как Филипп Янковский, Рина Гришина и Дмитрий Власкин.

Об участии Собчак в съемках стало известно на «Кино Экспо» в Санкт-Петербурге. Предстоящее событие анонсировал Георгий Малков – руководитель студии, производящей контент для онлайн-кинотеатра Megogo, сообщает Telegram-канал журнала «Бюллетень кинопрокатчика».

Напомним, в кино Собчак снимается с 2004 года. За это время ее творческая копилка пополнилась ролями в более чем двух десятках фильмов. Телеведущая снималась, в том числе, в проектах «Самый лучший фильм», «Наша Russia», «Гитлер капут!», «Энтропия», а также в многосерийной драме «Содержанки», режиссером которой стал нынешний супруг артистки Константин Богомолов.