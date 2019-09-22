КИНО

«Джокер» может побить прошлогодний кассовый рекорд «Венома»

В первые выходные октября 2018-го фильм с Томом Харди собрал 80 млн долларов.

«Джокер» может побить прошлогодний кассовый рекорд «Венома»
Исполнитель главной роли в фильме «Джокер» Хоакин Феникс Фото: globallookpress.com

По прогнозам экспертов киноиндустрии, которые сделаны на основе опросов, картина «Джокер» за первые выходные проката может заработать 82 миллиона долларов, пишет интернет-издание THR.

Если эти предположения окажутся верными, то фильм режиссера Тодда Филлипса побьет кассовый рекорд лидера проката октября 2018-го по итогам первых выходных. Речь также идет о кинокомиксе – ленте с Томом Харди «Веном».

Картина «Джокер», где главного антагониста Бэтмена сыграл актер Хоакин Феникс, стала одной их самых ожидаемых премьер этой осени. Фильм уже демонстрировали на нескольких фестивалях, и на каждых показах критики позитивно оценивали его и особенно отмечали игру Феникса. Более того, на минувшем Венецианском кинофестивале «Джокер» получил главную награду – Золотого льва.

Вероятно, фильм также выдвинут на премию «Оскар». Побороться за эту награду собирается и студия Disney, которая также работает над производством кинокомиксов. Она уже начала кампанию по выдвижению в номинанты «Оскара» блокбастера «Мстители: Финал».

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«Джокер»Венецианский кинофестивальВеномкинопремьера
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«Джокер» может побить прошлогодний кассовый рекорд «Венома»
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