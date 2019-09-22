Хоакин Феникс не выдержал вопроса о возможных подражателях Джокеру

Актер встал и ушел с интервью, когда его спросили, как фильм о злодее из комиксов повлияет на реальный мир.

Звезда сольного фильма о злодее Джокере Хоакин Феникс не выдержал и сбежал с интервью после неудобного вопроса о его персонаже. Как сообщает сайт Сomic Book, 44-летний актер отвечал журналисту издания The Telegraph, когда его неожиданно спросили о том, не может ли его новый фильм вдохновить зрителей стать преступниками.

Напомним, картина режиссера Тодда Филлипса рассказывает о становлении Джокере — злодея из комиксов DC и злейшего врага Бэтмена. В ленте показано, как из актера-неудачника главный герой становится преступником с маниакальными наклонностями. После премьеры фильма на Венецианском кинофестивале, где публика аплодировала «Джокеру» стоя, многие критики отмечали, что фильм слишком сочувствует убийце-психопату, а сам Джокер может стать примером для подражания, особенно в эпоху спонтанного насилия, когда затравленный ученик может прийти в школу с ружьем.

Когда журналист The Telegraph озвучил Фениксу эту проблему, тот встал и ушел из комнаты, где проводилось интервью. Вернулся актер только после того как пресс-секретарь кинокомпании Warner Bros. успокоила его. Ответа корреспондент так и не получил.

Ранее режиссер картины Тодд Филлипс отмечал, что его фильм не о политике или общественных настроениях, а скорее об отсутствии эмпатии. Напомним, «Джокер» выйдет в кинотеатрах России 3 октября 2019 года.

А как вы считаете, опасны ли для общества фильмы про психопатов?