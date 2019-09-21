КИНО

Последних «Мстителей» выдвинут на премию «Оскар»

Компания Walt Disney уже назначила показы для представителей Американской киноакадемии.

Последних «Мстителей» выдвинут на премию «Оскар»
Кадр из фильма «Мстители:Финал» (2019)

Супергеройский блокбастер «Мстители: Финал» может стать номинантом премии «Оскар-2020», которая состоится в феврале. Walt Disney начал кампанию по выдвижению картины. В Сети уже появился сайт, где опубликовано расписание показов картины для представителей Американской киноакадемии.

На какие именно номинации претендуют создатели последних «Мстителей», пока неизвестно. Однако в Сети фанаты картин о супергероях все чаще заявляют, что «Оскар» должен получить голливудский актер Роберт Дауни-младший, который играл Железного человека более десяти лет. Именно с фильма о гениальном Тони Старке и началась киновселенная Marvel.

Создатели ленты «Мстители: Финал» уже смогли добиться большого успеха. Эта картина стала самой кассовой в истории кино, общие сборы по всему миру – около 2,8 миллиарда долларов. Ранее первой в этом рейтинге была работа Джеймса Кэмерона «Аватар».

Отметим, студия Marvel («дочка» Walt Disney) из года в год привлекает к работе все более именитых актеров. Так, в фильме «Вечные», который снимают в Великобритании, сыграют Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон и другие.

Недавно также появились слухи, что представители Marvel ведут переговоры с Киану Ривзом. Получить контракт с исполнителем роли Джона Уика пытается и компания DC, которая также занимается кинокомиксами.

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Последних «Мстителей» выдвинут на премию «Оскар»
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