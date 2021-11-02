Какие еще спектакли во МХАТе им. Горького отменят с уходом Боякова

Пока только спектакль с участием Ольги Бузовой вычеркнули из программы театра.

Во МХАТе им. Горького сегодня неспокойно. 1 ноября стало известно, что худрук театра Эдуард Бояков написал заявление по собственному желанию. Совпало это с назначением нового директора Владимира Кехмана.

Но прежде чем стало известно об уходе Боякова, разразился еще один скандал: театр отменил спектакль «Чудесный грузин», где была задействована Ольга Бузова.

Официальная версия — плохие продажи билетов на постановку, но неофициально — именно приход поющей ведущей в театр стал началом конца эпохи Боякова во МХАТе им. Горького.

Именно поэтому первым делом новое руководство отменило спектакль с участием певицы. Другие постановки будут идти по ранее утвержденному расписанию. Это подтвердили в пресс-службе театра.

«Мы не даем комментарии по поводу ухода Боякова. Что касается расписания спектаклей, то оно останется неизменным. Спектакли будут идти в том же режиме, как и было запланировано. Других отмен, кроме «Чудесного грузина», не будет. По крайней мере, в ближайшее время точно», — подтвердила Teleprogramma.pro пресс-секретарь Анастасия Шмарова.

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