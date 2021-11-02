Финансы поют романсы: Кехман назвал сумму, которая осталась на счетах МХАТа имени Горького

Генеральный директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман на встрече с коллективом театра заявил, что финансы в культурном учреждении на данный момент поют романсы.

«На данный момент на счетах лишь около двух миллионов рублей». Владимир Кехман

При этом новый гендиректор заметил, что вопрос с выплатой заработной платы актерам он уже решил. Никаких задержек не будет. Также Кехман подтвердил, что Эдуард Бояков больше не худрук МХАТа имени Горького. Он покинул свой пост. В то же время Захар Прилепин продолжит работу в театре.

По словам Кехмана, никаких творческих шагов он предпринимать не будет, пока не встретится с почетным президентом театра Татьяной Дорониной.

Напомним, что Захар Прилепин занимает во МХАТе имени Горького должность заместителя худрука по литературной части. Он был назначен на эту должность в 2018 году, сообщает МК.ru.

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