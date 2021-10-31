«Как на спектакли с моим участием»: Ольга Бузова пожелала МХАТу им. Горького удачи после отмены «Чудесного грузина»

Экс-ведущая «Дома-2» Ольга Бузова поддержала МХАТ имени Горького, узнав о плохих продажах билетов на спектакль «Чудесный грузин», в котором минувшим летом сыграла одну из ролей.

В сторис микроблога Ольга Бузова пожелала театру хороших продаж билетов – таких же, которые были у него, когда на сцену выходила сама теледива.

«Уважаемый МХАТ, желаю вам всегда таких же продаж на все ваши постановки, как были на спектакль с моим участием «Чудесный грузин». Владимир Абрамович», — обратилась Ольга Бузова лично к новому директору МХАТа им. Горького Владимиру Кехману.

Напомним, накануне на сайте МХАТа имени Горького накануне появилось объявление о том, что спектакль «Чудесный грузин» отменен 2 ноября из-за низких продаж билетов.

Руководство театра уточнило, что речь не идет о снятии спектакля с репертуара. Через какое-то время его показы будут продолжены.

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