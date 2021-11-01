Эдуард Бояков покинул пост худрука МХАТа имени Горького

Этой осенью в нескольких театрах Москвы произошли перемены. Так, Константин Хабенский занял пост худруга МХТ имени Чехова.

А вот в гендиректором МХАТа стал Владимир Кехман. Кто-то из актеров обрадовался, а другие выразили свое негодование. Мария Аронова посчитала, что перемены часто приводят к лучшему и понадеялась, что труппа продолжить творить.

В этом театре важный пост занимал Эдуар Бояков. В этом году его контракт был продлен на пять лет. Но 1 ноября он сообщил на личной странице в Facebook, что покидает театр. Режиссер пообещал, что поделится своими планами на будущее позднее.

«Я уволился из МХАТ им. Горького. Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать — не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина — мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта. Благодарю тех, кто со мной сотрудничал. Это были радостные и содержательные три года. Искренне желаю МХАТ успехов и развития. Что касается моих планов — напишу позже. Спасибо тем кто верил в меня и в нашу команду. Впереди, даст бог, много интересного — в кино, театре, образовании и, вообще, в жизни», — поделился Бояков.

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