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Ольга Бузова назвала сумму, за которую перепродавали билеты на спектакль «Чудесный грузин»

По словам звезды, последний раз такой успех у театра был во времена СССР.

Ольга Бузова назвала сумму, за которую перепродавали билеты на спектакль «Чудесный грузин»
Ольга Бузова. Фото: Globallookpress.com

Певица Ольга Бузова в Instagram обрушилась с критикой на директора МХАТа имени Горького Владимира Кехмана, который отменил спектакль «Чудесный грузин» с ее участием.

Комментарий Ольги Бузовой
Комментарий Ольги Бузовой. Фото: instagram.com/buzova86/

По ее словам, билетов на постановку 2 ноября с ее участием уже не было в продаже. Доказательство этого есть в ее сторис. Как отметила Бузова, ее просто постарались очернить. Причем она не думала, что так поступают в мире, где живет «легендарное искусство».

«Зритель ждал «Чудесного грузина». Многие прилетали из других городов. На спектакль в июне билеты были раскуплены за сутки. Их перепродавали по 150 тысяч рублей. Когда такой успех был в последний раз у МХАТа? Отвечу, это было, но последний раз в СССР. То есть почти 30 лет назад».

Ольга Бузова

Напомним, что новый директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман отменил постановку «Чудесный грузин», намеченную на 2 ноября, из-за низкой продажи билетов. Вскоре он попросил худрука Эдуарда Боякова написать заявление по собственному желанию, что тот и сделал.

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Владимир КехманМХАТ имени ГорькогоОльга БузоваОльга Бузова последние новостиЭдуард Бояков