Адель посвятила четвертый альбом разводу

Об этом она рассказала в своем первом «прямой эфир» в Instagram.

9 октября популярная британская певица Адель впервые вышла в «прямой эфир» в Instagram и достаточно долго болтала со своими фанатами. Во время трансляции 33-летняя звезда поставила поклонникам минутный отрывок из своей новой песни Easy on me, релиз которой намечен на 15 октября. А ведь это первый релиз Адель за 5 лет.

Зрители трансляции задали звезде вопрос, когда же она выпустит свой следующий альбом под названием «30» (четвертый по счету).

«Он скоро выйдет, не волнуйтесь», — ответила Адель.

Затем ее попросили рассказать, о чем будет новая пластинка.

«На чем будет основан мой следующий альбом? Развод, детка. Развод!» — призналась певица.

Также у нее спросили, будет ли дуэт с Бейонсе. Адель ответила, что не готовит такой совместной песни и не знает, откуда берутся слухи об этом.

Напомним, с 2011 года артистка состояла в отношениях с бизнесменом Саймоном Конекки. В 2012-м она родила мужчине сына, в 2017-м они сыграли тайную свадьбу. Но уже через пару лет брак распался, после чего девушка сильно похудела. Сейчас у Адель уже новый бойфренд.

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