Адель подтвердила роман с одним из самых влиятельных людей в NBA

Британская исполнительница Адель разместила в своем Instagram совместный снимок со спортивным агентом Ричем Полом. Таким способом знаменитость подтвердила свои романтические отношения.

Долгое время артистка скрывала бойфренда. Впервые о романе с 39-лтним Ричем 33-летняя Адель заговорила в начале июля этого года. Пара появилась во время финального матча NBA. После поклонники видели исполнительницу саундтрека к фильму про Джеймса Бонда на свиданиях с агентом игроков в баскетбол. Но пара не делала никаких громких заявлений.

Теперь же Адель публикует свое счастливое лицо рядом с новым возлюбленным. Пара украсила страницы глянцевого журнала (фото смотреть тут).

Напомним, певица развелась со своим мужем Саймоном Конекки в 2019 году. У них есть общий сын Анджело Джеймс Конекки.

Что касается нового избранника Адель, в 2019 году он стал 19-м в списке Forbes среди самых высокооплачиваемых спортивных агентов в мире.

Напомним, ранее Меган Маркл запретила принцу Гарри общаться с певицей Адель. Согласно инсайдерам, Гарри после переезда в Калифорнию часто наведывался в гости к артистке.

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