Maneskin объявили даты концертов в России в 2022 году

Итальянские рокеры выступят в Москве и в Питере.

В начале 2022 года триумфаторы «Евровидения» — итальянская рок-группа Maneskin — отправится в тур по Европе. Музыканты начнут в Лондоне 6 февраля, а закончат в Риге 14 марта.

В опубликованном коллективом графике гастролей, значатся и концерты в России. После выступления в Киеве 7 марта рокеры отправятся в Москву и там «зажгут» 9-го числа. А 11 марта принимать звезд у себя в гостях будут жители Санкт-Петербурга.

See you around 💘

Tickets available from thursday 30th September 12:00 pm CEST pic.twitter.com/cty9NbBabD — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) September 27, 2021

Тем временем сервис «Яндекс.Афиша» объявил, что начнет эксклюзивную продажу билетов на эти концерты уже 28 и 29 сентября. Первыми отовариться смогут пользователи подписки «Яндекс.Плюс». Сами же Maneskin открывают продажу билетов 30 сентября.

Напомним, что в конце ушедшего лета победители «Евровидения-2021» уже приезжали в Россию. Они наделали в нашей стране много шума, но не столько своей музыкой, сколько скандалами в организации мероприятий. В частности, итальянские рокеры пришли на интервью к Ольге Бузовой, а договоренность с Ксенией Собчак проигнорировали.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.