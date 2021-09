Maneskin объявили даты концертов в России в 2022 году

В начале 2022 года триумфаторы «Евровидения» — итальянская рок-группа Maneskin — отправится в тур по Европе. Музыканты начнут в Лондоне 6 февраля, а закончат в Риге 14 марта.

В опубликованном коллективом графике гастролей, значатся и концерты в России. После выступления в Киеве 7 марта рокеры отправятся в Москву и там «зажгут» 9-го числа. А 11 марта принимать звезд у себя в гостях будут жители Санкт-Петербурга.

See you around 💘

Tickets available from thursday 30th September 12:00 pm CEST pic.twitter.com/cty9NbBabD

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) September 27, 2021