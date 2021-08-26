Рок-группа Maneskin проведет встречу с фанатами в Москве

Событие состоится в последний день лета в Парке Горького.

Триумфаторы «Евровидения-2021», итальянская рок-группа Maneskin едут в Россию! Это будет их первый визит в нашу страну, и у российских поклонников есть шанс попасть на фанатскую встречу с музыкантами. Ее 31 августа организует «Яндекс.Музыка» — на площадке «Плюс Дачи» в московском Парке Горького.

Поклонники смогут не только увидеть прославившихся итальянцев вживую, но и задать им вопросы, сделать совместные фото и даже получить эксклюзивные подарки. А еще для гостей встречи готовится сюрприз, детали которого организаторы пока не раскрывают.

Стать участником этого события можно приняв участие в розыгрыше, который «Яндекс.Музыка» проводит в Instagram. Регистрация на мероприятие также откроется на сайте «Плюс Дачи» 27 августа. Количество мест ограничено.

Добавим, что сразу после «Евровидения» 2021 года число слушателей Maneskin на «Яндекс.Музыке» выросло в 7 раз и к концу лета составило почти 1,5 миллиона человек.

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