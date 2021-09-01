«Такие крутые»: Бузова в силуэтном платье и жакете встретилась с победителями «Евровидения»

Ольга Бузова привыкла оказываться в центре всех важных событий. Она успела попробовать силы в качестве телеведущей, а также построила карьеру певицы. В этом году блондинка также напомнила всем, что является актрисой. Она побывала на сцене МХАТа. Артистка также показала себя на льду в шоу «Ледниковый период». Уже не поклонники предлагали отправить ее на «Евровидение», но пока у нее не было такой возможности.

Зато 1 сентября Ольга встретилась с итальянской рок-группой Maneskin. Ребята в этом году победили на «Евровидении» с песней «Zitti e buoni». Накануне они дали концерт, а теперь приехали в студию, где увиделись с российской звездой. Для такого случая Бузова выбрала черное мини-платье с декольте, а также укороченный жакет в стиле Майкла Джексона с мерцающими погонами. Она собрала волосы в пучок, украсив его блестящей сеткой.

«Смотрите с кем я! Привет, спасибо! Вам нравится Ольга», — сказала звезда. «Да!» — закричали итальянцы. «Мои новые друзья. Обожаю их!» — сказала артистка.

«С самолета сразу на интервью с победителями Евровидения 2021. Ребята приехали в Москву на 2 дня, но мало, что смогли узнать…Поэтому я им все рассказала и показала. Хоть вчера я не смогла попасть на концерт из-за съемок в другом городе, но эксклюзивное интервью и общение глаза в глаза полностью это компенсировали. Скоро выйдет большое видео интервью и для вас, мои хорошие. Они такие крутые молодые, талантливые, открытые, что уж говорить, не даром я так люблю Италию», — поделилась она.

Поклонники восхитились Ольгой. Многие заметили, что она очаровала рокеров. Телеведущая за большим столом пообщалась с иностранными гостями. «Оля не перестает удивлять», «Молодец, Оля, живет, радуется жизни», «Они правда крутые», «Ух ты! Оля, ты бомба», «Вау, как это круто!», «Круто! Поздравляю тебя, Оля!», «Оля очень неожиданно. Ты не перестаешь нас удивлять», — прокомментировали пост подписчики.

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