«Из вас делают каких-то ряженных кукол с ушанками»: Собчак в пух и прах разнесла менеджеров Maneskin

Телеведущая рассказала, как ее обманули менеджеры победителей «Евровидения», которые два дня гостили в России. Дамиано Давид и другие музыканты пообщались с Иваном Ургантом и Ольгой Бузовой, но не пришли к Ксении Собчак, хоть у них и был уговор.

Ксения Собчак привыкла всегда находиться в центре событий. Она появляется на громких премиях и красных дорожках, а также соглашается вести свадьбы и другие праздники. Недавно телеведущая стала ведущей на свадьбе у Моргенштерна, где позволила себе вспомнить молодость и сменить несколько образов. А так как Ксения берет интервью у звезд для своего шоу, то обратила внимание на приезд в Россию итальянских рокеров, которые победили на «Евровидении» — Maneskin.

Оказалось, что она не просто собиралась встретиться с Дамиано Давидом и другими музыкантами, но и успела об этом договориться с их менеджером. Однако рокеры так и не пришли. При этом они побывали на шоу «Вечерний Ургант» и пообщались с Ольгой Бузовой. Произошедшее вывело Собчак из себя.

«Итак, мне саботировали интервью с этой группой, хотя до этого пытались через сложную цепочку его со мной согласовать. То есть буквально — не я приглашала артиста, а мне предложили артиста. Я согласилась (Maneskin клевые) и пожалела. Потому что у менеджмента музыкантов супер тупой, непонятийный и небизнесовый подход. По мне он не ударит, потому что у меня сетка гостей забита вперед. Но меня адски бесит непрофессионализм, просто бомбит от тупых и тех, кто не умеет работать. Поэтому я выскажусь», — заявила телеведущая.

По ее словам, потратив кучу времени на подготовку к интервью, ее просто «кинули». Она добавила, что других ее коллег Таню Мингалимову тоже музыканты не посетили, отменив все в последний момент.

«А потом мой продюсер мне пишет, что менеджмент артиста не дал ни аргументов, ни объяснений, просто свернул наше интервью. Ксюш, они выпили или че? — спросило мое прекрасное сердце», — отметила Собчак. «Уважаемые музыканты! У вас чудовищный менеджмент, который делает из вас каких-то ряженных кукол с ушанками. К вам пригнали журналистов, которые задают вам вопросы про борщ, шампунь и одинаковые татуировки», — подчеркнула она. «Ваши ценности мне супер близки, но эти ценности не про оценку треков Ольги Бузовой. И не про шутки Вани Урганта — отличные, задорные, но не про проблемы современных настоящих подростков и молодых людей, ищущих самоиндефикации», — пояснила телеведущая. «Одно ваше живое интервью могло бы быть таким же заявлением, как юбка на вашем солисте», — добавила она.

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