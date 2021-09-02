​​Maneskin сорвали выступление певицы Maruv

Исполнительница Maruv не смогла выступить на разогреве у итальянской группы ​​Maneskin. Поклонники знаменитостей остались в недоумении, когда российская исполнительница покинула ГУМ, так и не выйдя на сцену.

Фанаты Maruv были в восторге, когда узнали о появлении артистки на концерте Maneskin. Однако эпатажная певица не исполнила ни одной песни в этот вечер.

Напомним, после дебютного концерта победителей Евровидения-2021 в России у поклонников ​​Maneskin осталось много претензий к менеджерам артистов. Недовольными остались не только простые слушатели, но и звездные гости выступления в ГУМе. Телеведущая Ксения Собчак и автор YouTube-программы «Нежный редактор» — Татьяна Мингалимова — не смогли взять запланированные интервью с артистами.

В итоге критике подверглись не только менеджеры Maneskin, но и сама итальянская группа. Поклонники обвиняют их в срыве номера Maruv. Как отмечает Super.ru, выступление российской артистки откладывали несколько раз. А потом и вовсе выяснилось, что певица покинула здание. От разогрева итальянцы отказались.

Напомним, ранее телеведущая Лена Летучая похвасталась монохромным луком в стиле глэм-рок на концерте Maneskin.

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