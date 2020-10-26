Все страны-участницы «Евровидения-2020» согласились соревноваться в следующем году

В международном песенном конкурсе «Евровидение» в будущем году примет участие 41 страна. Об этом 26 октября сообщил сайт мероприятия.

«У нас точно такой же состав стран, который участвовал бы в соревновании 2020 года, и мы очень рады, что все они вернутся в следующем году», — отметил исполнительный супервайзер конкурса Мартин Остердал, поблагодарив 41 телевещательную компанию, что согласились присоединиться в 2021-ом.

Он также напомнил, что организаторы продолжают прорабатывать четыре сценария проведения конкурса, один из которых будет принят весной — в зависимости от ситуации с пандемией коронавируса.

Отмечается, что мероприятие пройдет в голландском городе Роттердаме 18, 20 и 22 мая. Организаторы конкурса хотят привлечь на все три концерта, как можно больше зрителей и прессы, но будут исходить из профилактическим мер, направленных против распространения новой инфекции.

Как и прежде, сотрудничество России с конкурсом будет осуществлять Первый канал. Минувшей весной он хотел оправить на музыкальное соревнование группу Little Big, которая сочинила для этого события мощный вирусный хит Uno. Если в 2021-ом так же будет участвовать четверка эпатажных рейверов, то им придется придумать другую песню.