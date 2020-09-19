С оглядкой на коронавирус: для «Евровидения — 2021» придумали четыре сценария

Пройдет ли конкурс в формате живого концерта со зрителями, будет решаться в начале года.

Отмененный в 2020 году песенный конкурс «Евровидение» в Нидерландах обязательно состоится в 2021-ом (финал — 22 мая), но на случай возможных осложнений организаторы заранее придумали четыре сценария мероприятия. Об этом сообщается на официальном сайте события.

Согласно сценарию А, в следующем году пройдет обычный конкурс «Евровидение». То есть, будут организованы девять шоу в городе Роттердаме с присутствием привычного числа зрителей и всех делегаций. Однако, осуществить это можно будет только при наличии широкодоступной вакцины от CoViD-19 и надежного тестирования, отмечают устроители конкурса.

Сценарий B можно назвать триумфом социальной дистанции. Все присутствующие должны будут находиться друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метра. Команды от каждой страны приедут в усеченном составе. Среди зрителей, купивших билеты на шоу, будет проведена жеребьевка. Ее победители займут свои места, а проигравшим полностью вернут деньги.

Сценарий C повторяет B, но учитывает, что делегации некоторых стран не смогут приехать из-за карантина. В этом случае артисты выступят в своей стране, а их номер будут транслировать в Роттердаме.

Сценарий D — самый печальный. Все будет проходить удаленно, считай онлайн. Зрителей не соберут на стадионе, а все участники будут петь посредством видеотрансляции.

«Окончательный выбор между сценариями будет сделан, исходя из ситуации в первые месяцы 2021 года», — резюмировали организаторы.

При этом они отметили, что хотят сделать лучшее шоу из возможного.