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«Я тобой перетоскую, переворошу»: Пелагея выпустила песню о расставании с любимым

Слова Риммы Казаковой в композиции «Ненаглядный мой» очень символично звучат на фоне развода певицы и его мужа.

«Я тобой перетоскую, переворошу»: Пелагея выпустила песню о расставании с любимым
Новая песня Пелагеи пришлась, как нельзя кстати. Фото: Russian Look

28 мая певица Пелагея сообщила в Instagram о премьере песни «Ненаглядный мой» на музыку Александры Пахмутовой. Эту композицию артистка и ее команда готовили к выступлению на юбилее известного композитора. Видео к треку снял звездный фотограф Владимир Широков, находясь на самоизоляции во Владимирской области.

«Постарею, побелею,

Как земля зимой.

Я тобой переболею,

Ненаглядный мой.

Я тобой перетоскую,

Переворошу,

По тебе перетолкую,

Что в себе ношу», — поется в песне (слова поэтессы Риммы Казаковой).

Интересно, что Пелагея выпустила трек с такими словами именно в разгар своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным. Со стороны это выглядит, как некое прощание с супругом.

Напомним, о расставании пары было объявлено еще полгода назад. Однако недавно стало известно, что певица и спортсмен еще официально не развелись — сейчас они решают этот вопрос в суде, и, похоже, что сложности возникли из-за общей дочери супругов — 3-летней Таисии. При этом у Телегина уже есть новая возлюбленная, с которой он живет.

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