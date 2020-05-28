«Я тобой перетоскую, переворошу»: Пелагея выпустила песню о расставании с любимым

Слова Риммы Казаковой в композиции «Ненаглядный мой» очень символично звучат на фоне развода певицы и его мужа.

28 мая певица Пелагея сообщила в Instagram о премьере песни «Ненаглядный мой» на музыку Александры Пахмутовой. Эту композицию артистка и ее команда готовили к выступлению на юбилее известного композитора. Видео к треку снял звездный фотограф Владимир Широков, находясь на самоизоляции во Владимирской области.

«Постарею, побелею, Как земля зимой. Я тобой переболею, Ненаглядный мой. Я тобой перетоскую, Переворошу, По тебе перетолкую, Что в себе ношу», — поется в песне (слова поэтессы Риммы Казаковой).

Интересно, что Пелагея выпустила трек с такими словами именно в разгар своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным. Со стороны это выглядит, как некое прощание с супругом.

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Напомним, о расставании пары было объявлено еще полгода назад. Однако недавно стало известно, что певица и спортсмен еще официально не развелись — сейчас они решают этот вопрос в суде, и, похоже, что сложности возникли из-за общей дочери супругов — 3-летней Таисии. При этом у Телегина уже есть новая возлюбленная, с которой он живет.