«Противоречий не было»: Пелагея заявила, что не живет с Телегиным уже восемь месяцев

Певица заступилась и за свою маму - Светлану Ханову, которая также оказалась вовлечена в историю с разводом артистки.

33-летняя Пелагея отреагировала на публикуемые в СМИ небылицы и слухи, возникшие на почве ее развода с мужем-хоккеистом. Девушка призналась, что поначалу она только следила за тем, что пишут о ней в таблоидах, стараясь не придавать большого значения «горячим новостям». Однако после того, как представители «желтых» изданий переключили свое внимание на ее близких, артистка решила прокомментировать ситуацию.

Пелагея заверила, что ее мама — Светлана Ханова — не имеет никакого отношения к ее разладу с мужем, как ранее писали СМИ. Девушка настаивает на том, что у ее бывшего мужа были хорошие отношения с тёщей. Также артистка призналась, что уже восемь месяцев не живет с Телегиным. Как выяснилось, пара уже давно решила разойтись и сделать это без лишнего шума и публичных ссор.

«Противоречий не было», — отметила Пелагея.

От Ивана Телегина певица родила своего первенца — дочку Таисию, в январе крохе исполнилось три годика. В одном из интервью Пелагея утверждала, что характером их наследница больше напоминает отца. Малышка растет непоседой, мечтая выступать на сцене перед многотысячной публикой, как и ее мама.

Певица обратилась к верным почитателям, заверив их в своей искренности, назвав небыли о себе обычным «заказом» и вбросами.