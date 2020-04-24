«Пока еще муж»: Телегин не подает на развод с Пелагеей ради самопиара

Бывший возлюбленный Пелагеи Иван Телегин не спешит подавать на развод с певицей ради самопиара. Во время онлайн-концерта 33-летняя артистка огорошила свою аудиторию заявлением – она все еще является официальной супругой хоккеиста, несмотря на то, что сам спортсмен вот уже несколько месяцев живет с владелицей туристического бизнеса Марией Гончар.

«Иван – пока еще муж, мы не в разводе», — подметила артистка.

В социальных сетях тут же предположили – у Телегина есть корысть. После того, как о расставании с Пелагеей узнала вся страна, Иван долгое время был центральным персонажем информационных сводок и стал едва ли не популярнее более именитого Александра Овечкина. Спортивные эксперты отмечают – в новом сезоне Телегин очень редко выходил на лед, не попал в сборную и вообще ничем не отличился как отдельная личность. Жениться на Гончар Телегин также не спешит, предпочитая посещать страницы симпатичных девушек в Instagram.

Стоит сказать, что и Пелагея, для которой расставание с Телегиным стало болезненным ударом, подверглась критике во время своего выступления. Когда люди поспешили поинтересоваться, как чувствует себя артистка, которая увела мужчину из семьи, Ханова парировала – ничего плохого она не делала, более того – с бывшей возлюбленной Ивана Пелагея общается как с подругой.

«Мы общаемся с ней, присылаем друг другу фотографии наших детей Она очень красивая девушка, замечательная мама, у нее все хорошо, она счастлива, у нас с ней нет никаких конфликтов, никакой драмы. А вот кому скоро прилетит бумеранг, и за что, — жизнь покажет», — подытожила она.