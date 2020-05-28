«Видимо, у них имеется спор о ребенке»: почему Пелагея и Телегин разводятся в суде

Пара Пелагея – Иван Телегин распалась еще в 2019 году. Мы спросили известного адвоката, как юридически могут расстаться звезды.

Предполагалось, что никакого раздела имущества не будет – хоккеист планировал оставить Пелагее и их дочери Таисии московскую квартиру, а себе — загородный дом, который был куплен за 75 миллионов рублей сразу после женитьбы.

Но теперь выяснилось, что некоторые вопросы относительно имущества (и, возможно, алиментов) будет решаться не в мировом порядке, а с помощью адвокатов.

Журналисты Teleprogramma.pro связались со звездным адвокатом Тимуром Маршани и попросили прокомментировать ситуацию.

Тимур Маршани: «Будет рассматриваться спор о ребенке»

— Ввиду того, что имеется спор о детях – у них же есть общий ребенок – и ввиду того, что сумма исковых требований превышает 50 тысяч рублей, спор подлежит рассмотрению не в мировом участке, а в федеральном суде.

Видимо, у них имеется спор о детях, поэтому дело и передали на рассмотрение в федеральный суд.

— Что может означать спор о детях?

— Определение места жительства ребенка после развода, с кем останется ребенок. Если ребенок остается с матерью – составление графика общения отца с ребенком. Супругам назначено собеседование на 15 июня в Никулинском районном суде города Москвы.

Мировой судья не может рассматривать дело при наличии спора о детях, поэтому дело передано в районный суд.

Вполне вероятно, что определение порядка общения и места жительства ребенка сегодня основной спор, который, помимо расторжения брака, супруги будут рассматривать уже у федерального судьи.

«Может быть взыскана фиксированная сумма для поддержания прежнего уровня жизни ребенка»

— СМИ пишут, что заработок Ивана Телегина за один сезон составляет порядка 80 миллионов рублей. Какой размер алиментов в таком случае будет определен?

— При одном ребенке размер алиментов будет назначен в размере одной четвертой от всех видов дохода отца. Сумма алиментов определяется с учетом имущественного положения отца.

Может быть взыскана фиксированная денежная сумма для сохранения прежнего уровня жизни ребенка. Прежний уровень жизни определяется с учетом необходимости его лечения, обучения, посещения репетиторов, то есть судом может быть взыскана как твердая денежная сумма, так и доля заработка.

Либо назначается одновременно – и доля заработка, и твердая денежная сумма. В зависимости от того, какое решение примет суд.

На сегодняшний день мы видим спор о расторжении брака и спор о порядке общения с детьми и определения их места жительства.

Расстались еще в прошлом году, но развестись решили только сейчас

Напомним, певица Пелагея сообщила о своем расставании с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, еще в декабре. Однако на развод супруги подали только на днях. При этом Пелагея выступает истцом.

По мнению СМИ, причиной расставания стала измена Телегина – его видели с девушкой, позднее стало известно имя новой пассии хоккеиста – Мария Гончар. При этом из аккаунтов супругов были удалены все совместные фото.

Новая избранница хоккеиста

Теперь Иван Телегин уже встречается с Марией открыто – они вместе проводят дни самоизоляции, выставляют фотографии с домашним питомцем – породистым псом Фокси.

Пока непонятно, как решится имущественный спор между супругами – почти уже бывшими. Известно, что Пелагея и без загородного дома не нуждалась в жилье. По сообщениям СМИ, у певицы имеется три элитные квартиры в столице, и она хорошо зарабатывает в жюри шоу «Голос» и на корпоративах.

И все же Телегин – более обеспеченный человек. Как писала «Экспресс-газета», только за один сезон хоккеисту платят 80 миллионов рублей.

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Справка:

Тимур Маршани — один из самых востребованных адвокатов России. Профессиональный стаж — более 15 лет. Наибольший процент выигранных дел. Известен как «звездный адвокат» — Тимура часто приглашают для защиты интересов знаменитости.

Что ж, будем ждать решения суда, а пока пожелаем Пелагее и Ивану справедливого решения и сохранения дружеских отношений ради дочери – трехлетней Таисии.