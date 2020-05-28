«Видимо, у них имеется спор о ребенке»: почему Пелагея и Телегин разводятся в суде

Предполагалось, что никакого раздела имущества не будет – хоккеист планировал оставить Пелагее и их дочери Таисии московскую квартиру, а себе — загородный дом, который был куплен за 75 миллионов рублей сразу после женитьбы.
Но теперь выяснилось, что некоторые вопросы относительно имущества (и, возможно, алиментов) будет решаться не в мировом порядке, а с помощью адвокатов.
Журналисты Teleprogramma.pro связались со звездным адвокатом Тимуром Маршани и попросили прокомментировать ситуацию.
Тимур Маршани: «Будет рассматриваться спор о ребенке»
— Ввиду того, что имеется спор о детях – у них же есть общий ребенок – и ввиду того, что сумма исковых требований превышает 50 тысяч рублей, спор подлежит рассмотрению не в мировом участке, а в федеральном суде.
Видимо, у них имеется спор о детях, поэтому дело и передали на рассмотрение в федеральный суд.
— Что может означать спор о детях?
— Определение места жительства ребенка после развода, с кем останется ребенок. Если ребенок остается с матерью – составление графика общения отца с ребенком. Супругам назначено собеседование на 15 июня в Никулинском районном суде города Москвы.
Мировой судья не может рассматривать дело при наличии спора о детях, поэтому дело передано в районный суд.
Вполне вероятно, что определение порядка общения и места жительства ребенка сегодня основной спор, который, помимо расторжения брака, супруги будут рассматривать уже у федерального судьи.
«Может быть взыскана фиксированная сумма для поддержания прежнего уровня жизни ребенка»
— СМИ пишут, что заработок Ивана Телегина за один сезон составляет порядка 80 миллионов рублей. Какой размер алиментов в таком случае будет определен?
— При одном ребенке размер алиментов будет назначен в размере одной четвертой от всех видов дохода отца. Сумма алиментов определяется с учетом имущественного положения отца.
Может быть взыскана фиксированная денежная сумма для сохранения прежнего уровня жизни ребенка. Прежний уровень жизни определяется с учетом необходимости его лечения, обучения, посещения репетиторов, то есть судом может быть взыскана как твердая денежная сумма, так и доля заработка.
Либо назначается одновременно – и доля заработка, и твердая денежная сумма. В зависимости от того, какое решение примет суд.
На сегодняшний день мы видим спор о расторжении брака и спор о порядке общения с детьми и определения их места жительства.
Расстались еще в прошлом году, но развестись решили только сейчас
Напомним, певица Пелагея сообщила о своем расставании с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, еще в декабре. Однако на развод супруги подали только на днях. При этом Пелагея выступает истцом.
По мнению СМИ, причиной расставания стала измена Телегина – его видели с девушкой, позднее стало известно имя новой пассии хоккеиста – Мария Гончар. При этом из аккаунтов супругов были удалены все совместные фото.
Новая избранница хоккеиста
Теперь Иван Телегин уже встречается с Марией открыто – они вместе проводят дни самоизоляции, выставляют фотографии с домашним питомцем – породистым псом Фокси.
Пока непонятно, как решится имущественный спор между супругами – почти уже бывшими. Известно, что Пелагея и без загородного дома не нуждалась в жилье. По сообщениям СМИ, у певицы имеется три элитные квартиры в столице, и она хорошо зарабатывает в жюри шоу «Голос» и на корпоративах.
И все же Телегин – более обеспеченный человек. Как писала «Экспресс-газета», только за один сезон хоккеисту платят 80 миллионов рублей.
Справка:
Тимур Маршани — один из самых востребованных адвокатов России. Профессиональный стаж — более 15 лет. Наибольший процент выигранных дел. Известен как «звездный адвокат» — Тимура часто приглашают для защиты интересов знаменитости.
Что ж, будем ждать решения суда, а пока пожелаем Пелагее и Ивану справедливого решения и сохранения дружеских отношений ради дочери – трехлетней Таисии.