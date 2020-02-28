Бывший муж Пелагеи отметил день рождения в компании любовницы

Бывший супруг певицы Пелагеи Иван Телегин отметил день рождения в компании любовницы — блондинки Марии Гончар. Символично, что 28 февраля нападающий ЦСКА встречает 28-летие. В личном микроблоге в Instagram Телегин похвастался подарком от возлюбленной. В честь важного дня девушка преподнесла возлюбленному белый торт, увенчанный фигурками самого Ивана и их общего любимца — собаки породы сиба-ину Фокси.

Помимо кулинарного шедевра в этот день Ивану преподнесли массивную корону, как у короля Артура, а также украсили комнату шариками с цифрами. Спортсмену сюрприз явно пришелся по душе — в кадре сам именинник широко улыбается и в целом выглядит счастливым.

Напомним, в конце декабря 2019 года стало известно, что певица Пелагея разводится с супругом и отцом их общей дочери Таисии. Сама артистка поспешила заверить аудиторию, что она и Иван сохранили хорошие отношения и продолжат общаться ради будущего ребенка. Спустя некоторое время Иван стал появляться на публичных мероприятиях с руководителем туристической компании Марией Гончар. Хоккеист подчеркивал, что отношения с Марией он начал выстраивать позже, а значит, она не стала причиной разлада в семье.