Знай наших: клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео YouTube за неделю

Клип группы Little Big на песню Hypnodancer попал в число самых просматриваемых видео на YouTube во второй неделе мая. Об этом музыканты сообщили на свой странице в Instagram.

Hypnodancer, выпущенный следующим после знаменитого Uno, занял пятую строчку в общемировом чарте. На первое место выбился клип рэпера 6ix9ine, который, как уже писала Teleprogramma.pro, побил рекорд Эминема, как самое взрывное видео в жанре хип-хоп. За неделю у него набралось 150 миллионов просмотров.

На втором месте — клип Джастина Бибера и Арианы Гранде Stuck with U. Третье и четвертое заняли ролики, спустившиеся с первых строчек предыдущей недели: El Chombo — Dame Tu Cosita и Future — Life Is Good. Ну а замкнули пятерку затесавшиеся среди иностранных звезд россияне Little Big.

Успех клипа Hypnodancer можно объяснить тем, что после несостоявшегося конкурса «Евровидение — 2020» у рейв-группы из РФ появилось еще больше иностранных фанатов, чем было раньше. Огромная популярность видео Uno сподвигла аудиторию следить за новыми работами Ильи Прусикина и компании. Ну а те, в свою очередь, выдали новый ролик в духе фильма «Одиннадцать друзей Оушена». В первые сутки их клип посмотрели более 6 миллионов человек, а за неделю — более 26 миллионов.