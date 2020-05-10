Настоящий гипноз: новый клип группы Little Big бьет рекорды на Youtube

Всего за два дня видеоролик Hypnodancer собрал более 10 миллионов просмотров.

Музыкальный коллектив Little Big продолжает бить рекорды. Группа так и не смогла принять участие в конкурсе «Евровидение» из-за его отмены, однако это не мешает ребятам завоевывать все большую популярность у ценителей хорошей музыки со всего мира. 8 мая на YouTube был опубликован новый видеоролик на песню Hypnodancer и всего за два дня композиция собрала более 10 миллионов просмотров.

Клип получился в стиле криминальных боевиков про ограбления: участники Little Big играют в казино, а после грабят участников турнира с помощью гипнотического танца солиста коллектива, Ильи Прусикина. Не обошлось и без фирменного юмора, например в качестве маскировки главный грабитель приклеивает усы на усы.

По словам музыкантов, съемки клипа прошли в Санкт-Петербурге до начала распространения коронавируса в России.