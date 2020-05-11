Молодой рэпер вышел из тюрьмы и сразу побил рекорд Эминема на YouTube

Американский рэпер 6ix9ine (настоящее имя Даниэль Эрнандес) побил рекорд YouTube. Недавно 24-летний артист был переведен из тюрьмы под домашний арест и тут же снял клип на свою песню Gooba. 8 мая ролик был опубликован на канале молодой звезды и за первые сутки набрал 43 миллиона просмотров.

Как сообщает сайт Chart Data, по этому показателю он стал самым популярным хип-хоп-видео в истории YouTube. Ранее этот титул носил ролик Эминема Killshot, который является диссом на рэпера Machine Gun Kelly. У него было 38 тысяч просмотров за первые сутки.

6ix9ine снял очень цветастый клип, забрызгав стены комнаты красками и пригласив на подтанцовцу моделей с большими ягодицами в разноцветных купальниках. В ролике засветился браслет на ноге рэпера, который фиксирует его передвижения во время аресте. Сам же он на несколько секунд надел на себя цифровую маску крысы, намекая на то, что некоторые коллеги по цеху сравнивают его с этим животным в виду его поступков.

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Дело в том, что парню грозил большой тюремный срок за рэкет, вооруженное ограбление и покушение на убийство. Но он пошел на сделку со следствием и сдал своих подельников, в результате получив всего два года заключения. Рэпер должен был выйти на свободу в августе 2020-го, но у него диагностировали астму, и, чтобы артист не заразился коронавирусом, перевели на домашний арест.