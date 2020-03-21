Little Big: слова и перевод песни Uno и кто этот милый толстячок из клипа 

Питерская рейв-группа презентовала клип на композицию Uno, с которой собиралась штурмовать конкурс. Что мы знаем о песне, мгновенно ставшей культовой?

Веселые хулиганы из команды Little Big, которых Первый канал выбрал для участия в «Евровидении», наконец показали свою песню. Бодрая композиция под названием Uno («один» или «раз» в переводе с испанского) уже фигурировала в начале марта в качестве вероятного трека для «Евровидения». Но тогда музыканты открестились от этой песни.

Солистка Софья Таюрская 8 марта у себя на страничке опровергла новость о том, что группа споет Uno. Фигуристая девушка уверяла, что «это обман» и новость фейковая. Выходит, соврала? Ведь уже 12 марта в эфире «Вечернего Урганта» был представлен клип на эту композицию. Правда, сам конкурс перенесли на следующий год, и наши ребята споют уже другую песню, но Uno уже настолько полюбилась народу, что мы все равно про эту песню расскажем.

Клип на песню Uno представляет собой не сюжетную композицию, которые обычно снимает Little Big, а статичное выступление на сцене. Солист команды Илья Прусикин (Ильич) в прозрачной рубашке — так, чтобы все татуировки было видно, и с пробором на голове хмурит брови и поет песню сразу на двух языках: испанском и английском. Одет он, как и остальные, скорее стильно, нежели китчево. На нем — рубашка и голубые джинсы клеш в стиле 70-х, на Софье Таюрской (именно с ней Прусикин танцевал в кровати в клипе на вирусную песню Skibidi) — голубой комбинезон и тоже расклешенные штаны.

По сюжету песни пара знакомится на вечеринке. И он намекает на то, что готов звать красотку «моя сеньорита», но для этого понадобится не один коктейль «Маргарита». Девушка отвечает, что после полуночи они могут «подружиться», и призывает «папочку», как она его называет, «не тупить». Мужчина зовет девушку к себе и предупреждает, что ей нужно будет быть готовой к некой активности, «движухе», прямо сейчас. После чего пара вместе отсчитывает: «раз, два, три, четыре, пять, шесть». Зажигательная, в общем, песня. Полтора миллиона просмотров ролик набрал всего за полдня!

Хит легко может заинтересовать публику «Евровидения». Тут и ироничный текст, и зажигательные танцы, и звонкий бит, и даже персональный клоун — толстячок в голубой пижаме пляшет отдельно от всей группы, то подражая Бейонсе, то срываясь на тверк. Если этот вызов аудитория конкурса примет, тогда есть все шансы на высокие места.

— Главное — любить свое дело и постоянно работать, — уверяет солист Little Big Илья Прусикин. — Моя жизненная позиция — делай что делаешь, и будь что будет. Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на «Евровидении», но раз он выпал, то мы сделаем все, что в наших силах.

больше по теме Клип Uno группы Little Big бьет рекорды на Youtube У композиции почти 20 миллионов просмотров за три дня.

Кто этот милый толстячок?

Главным мемом клипа на песню Uno стал невысокий, упитанный бородатый мужчина в голубом спортивном костюме, как в видеокурсах аэробики в 1980-е. Его зовут Дмитрий Красилов. Три года назад он отжигал в шоу «Танцы» на ТНТ. Выступление Дмитрия тогда вызвало фурор — наставники аплодировали и плакали от счастья. В итоге танцор попал в команду Мигеля.

Парень родился в г. Заринске в 1994 году, окончил Алтайский государственный институт культуры, получил диплом актера драматического театра и кино. Пробовал себя в сериалах: «Толя-робот», «Ивановы-Ивановы», «ИП Пирогова», «Дылды» и др. Хореографией Красилов занимается с 2003 года. Холост.

Поскольку Дима — крайне колоритный персонаж, его часто зовут на съемки: он плясал на сцене КВН во время финала Высшей лиги, снимался в рекламе одного из банков и даже сыграл эпизодическуюроль хакера в «Притяжении» Федора Бондарчука.

Любимый танцевальный стиль Димы — вог (от англ. vogue — «мода»). Это когда танцор имитирует движения подиумных моделей. Может показаться, что в клипе Uno он двигается неуклюже, но на самом деле налицо смешанная хореография — тут и вог, и хип-хоп, и джаз-фанк, и r’n’b. Чтобы двигаться настолько же пластично и органично, нужны годы упорных тренировок.

— Потеешь днями и ночами в залах, — говорит Красилов. — Даже мой любимый элемент дроп (когда танцор красиво падает на пол в финале клипа. — Авт.) не получится сделать без тренировок — сломаешь себе ноги и все остальное.

Известно, что на «Евровидении-2020» группа Little Big выступит в расширенном составе. Но возьмут ли туда Дмитрия, еще не ясно.

Кстати

Буквально за несколько дней до презентации нового клипа один из солистов Little Big Антон Лиссов взял да и женился. Музыкант оформил отношения с возлюбленной — Анжеликой Ивановой, фотографом из Питера, во Дворце бракосочетаний № 1. Никаких шутейных нарядов на свадьбе не было. Он — в строгом смокинге, она — в роскошном белоснежном платье. Фрагменты церемонии выкладывала в своем Инстаграме Алина Пязок, режиссер клипов Little Big. На кадрах видно, от нахлынувшего счастья ноги 40-летнего Лиссова подкосились — друзья быстро подхватили новоиспеченного главу семьи и начали подбрасывать на руках под крики ура.

Анжелика работает со звездами: снимала для глянцевых журналов бывшую жену Сергея Шнурова Матильду, доктора Андрея Курпатова, актрису Лизу Боярскую. Также в ее портфолио — снимки выступлений Little Big.

Страна должна знать, о чем поют ее представители! Вот вам перевод песни Uno .

Потребуется не один коктейль «Маргарита».

Я буду называть тебя «моя сладкая сеньорита».

В конце этого вечера я уйду только с тобой.

Все, что тебе нужно делать — быть готовой к движухе сейчас.

Не будь глупцом,

У меня есть вкусняшка.

Сможем ли мы сблизиться после полуночи?

Да, ты такой очаровательный, зайка,

Да, ты такой забавный, зайка!

Тебе только нужно быть готовой к движухе прямо сейчас.

Припев:

Раз, два, четыре!

Раз, раз, раз, два, четыре!

Раз, раз, раз, два, четыре!

Раз, два, три, четыре, пять, шесть!

Раз, раз!

Хо! Ты готова?

Ха! Держи равновесие!

Хо! Иди к папочке!

Тебе только нужно быть готовой к движухе прямо сейчас!