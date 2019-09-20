Синоптики не исключили теплую зиму в России

Впрочем, по прогнозам метеорологов, февраль 2020 года все-таки будет холоднее прошлогоднего.

Российские синоптики сделали предварительный прогноз о погоде в стране на грядущую зиму. По информации метеорологов, холодный сезон может оказаться теплее климатической нормы или же останется в рамках средних погодных показателей.

При этом февраль, наоборот, ожидается холодным. В этом месяце общий температурный фон будет ниже, чем в прошлом году, в центральных и северо-западных регионах. Вероятность, что данный прогноз окажется верным, составляет около 68%.

Самый долгосрочный прогноз синоптики составили на март 2020 года. В начале весны средняя температура воздуха в южной части Центрального округа, как и на большей части территории страны, будет значительно выше нормы.

Как подчеркивается в сообщении, опубликованном на сайте Росгидромета, прогноз на шесть месяцев холодного сезона обязательно будет корректироваться и уточняться.

А в Москве на следующей неделе ожидается возвращение бабьего лета. Уже в понедельник, 23 сентября, циклон принесет в столицу теплую погоду, и горожане смогут вновь снять куртки и плащи.