Анна Семенович рассказала, что для нее значит Москва

В эту субботу, 7 сентября, Москва празднует День города. Звезды эстрады поздравляют российскую столицу и ее жителей с праздником и готовятся к выступлениям.

Певица Анна Семенович отметила, что очень гордится тем, что родилась и живет в Москве. По ее словам, это город для смелых людей, которые готовы постоянно расти и развиваться.

«Столько добра, любви и тепла в моей Москве. Я счастлива, что живу в этом замечательном городе», — написала Анна.

Артистка добавила, что на выходных у нее ожидается три выступления в рамках праздничных концертов и пригласила поклонников их посетить.

Ранее сегодня москвичей с Днем города уже поздравил Алексей Воробьев. Певец ради выступления на Дне города прервал съемки в Соединенных Штатах и прилетел на праздник в любимый город. Алексей также даст несколько выступлений в Лужниках, на Поклонной горе и Ходынском бульваре и на Сколковском шоссе.