ПОГОДА

Синоптики пообещали возвращение «бабьего лета» в Москву

Снять куртки можно будет уже 23 сентября.

Синоптики пообещали возвращение «бабьего лета» в Москву
КП: Михаил Фролов

После теплого начала сентября в Москве резко похолодало. Правда, как оказалось, ненадолго. И ровно через неделю мы снова сможем снять куртки и плащи.

Теплая погода ожидается начиная с 23 сентября.

«В столицу придет циклон, который принесет хорошую погоду с 23 по 27 сентября. Будет сухо и солнечно», — заметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Днем температура воздуха поднимется до 16-18 градусов тепла. Окончательно же погода испортится после 27 сентября. Уже тогда о летней одежде точно придется забыть до следующего сезона. Столицу зальют дожди.

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Синоптики пообещали возвращение «бабьего лета» в Москву
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