Борисова, Королева и другие звезды, которые пострадали из-за плохой погоды

Знаменитости жалуются в социальных сетях на дожди и штормы.

«А говорят, раньше летом купались!» — это одна из самых популярных шуток в Instagram, которая передается из аккаунта в аккаунт. Холодное лето с дождями и штормами портит жизнь и звездам. Кто-то из знаменитостей столкнулся с непогодой на отдыхе, а кто-то — например, телеведущая Дана Борисова — попал в шторм на круизном лайнере. Обо всех «пострадавших» читайте подборку портала Teleprogramma.pro.

Наташа Королева под дождем в Туапсе

Певица Наташа Королева вместе с мужем, стриптизером Тарзаном, два дня назад оказалась в Туапсе. Туда звездную чету привела свадьба и, наверняка, желание позагорать. Но со вторым возникли проблемы. Погода на юге России не радует теплом. Исполнительница опубликовала в Instagram видео, где пожаловалась на дождь, который льет как из ведра.

Дана Борисова попала в 7-балльный шторм

Телеведущая Дана Борисова вместе с 11-летней дочерью Полиной отправилась в морской круиз на лайнере «Князь Владимир». Накануне у берегов Ялты в Черном море судно попало в семибалльный шторм. Дана рассказала, что вещи летали по каюте, а они с дочерью лежали на кроватях и держались за руки. Теперь Борисова именует себя «морским волком».

Федор Конюхов рисует в переменчивую погоду

Известный путешественник Федор Конюхов сейчас находится в очередной экспедиции. На этот раз жажда приключений занесла его на… Северный полюс. Неожиданно при таком холодном лете? Конюхов добрался до точки Северного полюса на ледоколе «50 лет Победы». Вот что он рассказал о путешествии:

«Средняя скорость 17 узлов. Погода в районе полюса переменчивая, но я взял с собой четыре холста и краски».

Сергей Лазарев попал под дождь в Германии

Певец Сергей Лазарев неделю назад посетил Германию. Одним из мест, которые он решил осмотреть, стал замок Нойшванштайн. Сооружение было построено в XIX веке около городка Фюссен, неподалеку от австрийской границы. Непогода добралась до Сергея и на отдыхе:

«Все успел: и культурно посвятиться, и под дождь попасть, и пивка попить», — признался Лазарев.

А Прохор Шаляпин всех предупреждал

Если есть человек, который не унывает в любую погоду, то это певец Прохор Шаляпин. Не так давно он стал ведущим прогноза погоды, поэтому артист теперь во всеоружии. Недавно он разместил на личной странице в Instagram пост, в котором рассказал, чего нам ждать от погоды.

«Гуляйте, пока тепло! В понедельник оно покинет нас…» — написал певец.

Эх, Прохор, жаль, что мы не услышали тебя!

А какая погода в вашем городе? Расскажите в комментариях.