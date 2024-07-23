Участник «Последнего героя» Сердюков рассказал, как поссорился с актрисой Сурковой: «И она мне такая: «Я тебя ненавижу»

Ведущие утреннего шоу Мария Слободянская, Антон Кутузов, Ариадна Тишова и Давид Ниамеди принимали в своей студии гостей из шоу «Последний герой. Русский сезон» – блогера Николая Сердюкова и врача-нейрохирурга Алана Царикаева, представляющих племя «Медведей».

Ведущие задавали вопросы о стратегии и тактике поведения звездных гостей на проекте. Царикаев признался, что они намеренно пытались вывести соперников из равновесия, чтобы те чувствовали себя неуверенно перед испытаниями.

«Я просто говорю то, что думаю. Я не пытаюсь всем понравиться, а Алан такой человек, он и в жизни спокойный», – добавил Сердюков.

Зрители увидели фрагмент шоу, где участники двух племен спорили друг с другом, включая конфликт между Сердюковым и Ксенией Сурковой.

«Я могу пояснить: не то, что я неадекватный. Мне хотелось подбодрить, сказать: “Ребят, не расстраивайтесь”, а так как я из соревнования в соревнование, какие-то шутки отпускал в их сторону, видимо, у нее накопился эффект. Я хотел сказать: “Ксюш, не расстраивайся, не обижайся. Так бывает”. Я с ней не коммуницировал весь проект. И она мне такая, сходу: “Я тебя ненавижу” и все, а мне только дай вот такую возможность. И, конечно, я понимаю, что я могу позволить на это уже отвечать», – рассказал Сердюков.

Давид Ниамеди, также участвовавший в проекте, подтвердил слова Николая и назвал Царикаева одним из сильнейших участников племени «Медведей». Ведущих удивило, что Алан без колебаний пробовал незнакомые грибы.

В конце беседы ведущие спросили, готовились ли Николай и Алан к участию в шоу «Последний герой. Русский сезон». Они отметили, что на шоу важно было даже не физически быть готовым ко всему, а психологически.