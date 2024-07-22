Вето Бородиной повлияет на судьбу проекта «Последний герой», заявил экстрасенс Гришин: «Одна из поворотных точек»

«Племени медведей» из-за решения ведущей пришлось голосовать дважды. Фото: ТВ-3

Ксения Бородина не позволила выгнать Николая Сердюкова.

В четвертом выпуске реалити-шоу «Последний герой» в голосование «Племени медведей» неожиданно вмешалась ведущая Ксения Бородина

Она наложила вето на решение команды изгнать скандального блогера Николая Сердюкова. Вместо него шоу (после вынужденного переголосования) покинула вождь племени Александра Маслакова. 

Зрители считают, что такое вмешательство может негативно сказаться на моральном духе команды и повлиять на итоги проекта.

С этой точкой зрения согласился экстрасенс, эзотерик, таролог и маг Алексей Гришин

«Произошедшие события окажут большое влияние, и это станет одной из поворотных точек в проекте «Последний герой». В командах может быть напряжение, разлад, и от этого будет решаться судьба проекта», — заявил эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.

Он пояснил, что речь идет не о закрытии шоу, а о результатах, которые покажут участники. 

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«Я не оговорился. Это событие повлечет за собой огромный ряд реакций и эмоций среди участников, что повлияет в целом на судьбу проекта. То есть это как история с бильярдным шаром», — отметил Гришин.

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