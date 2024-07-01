Актриса из сериала «Ольга» Ксения Суркова призналась, зачем взяла паузу в карьере: «В декрет я не ушла»

Ксения Суркова уже давно снимается в кино. Ее многие полюбили за роль в сериале «Ольга», где она сыграла дочку главной героини Аню Терентьеву. Но после выхода финального сезона актриса перестала появляться на экранах. Она также практически не появлялась на публичных мероприятиях. Но недавно артистка стала участницей шоу «Последний герой». Она провела время на Алтае, где на этот раз прошли съемки. В интервью звезда объяснила, почему пропала на несколько лет.

«Нет, в декрет я не ушла. Была некая пауза, переосмысление, переоценка каких-то жизненных приоритетов, набирание новой «массы», актерского "жира", жизни. Как раз и «Последний герой» — это то, что действительно меняет тебя очень сильно. Это как пауза, чтобы снова набрать эту силу, мощь и снова делиться тем, что накопилось. Надеюсь в итоге создать свой проект — мне это безумно интересно», – пояснила Ксения, пишет KP.RU.

Также она отметила, что теперь снова готова к новым ролям. Актриса очень хочет, чтобы в будущем году зрители увидели ее в кино. 35-летняя звезда умалчивает о личной жизни. Она старается демонстрировать только свои успехи на актерском поприще.